Checco Zalone rapinato a Padova: 'Mi hanno rubato anche le mutande!'

Era il novembre 2022 quando Ceccho Zalone tornò in tour, e oggi, a otto mesi di distanza, non tutto procede per il meglio: nella tappa di Padova dello show Amore + Iva, infatti, il comico ha raccontato di essere stato derubato.

"Volevo ringraziare tutti voi per l'accoglienza" ha dichiarato Zalone al pubblico di Piazzola sul Brenta. "Ieri, per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto l'automobile e si sono portati via tutto. Neanche le mutande, mi hanno lasciato. Davvero, eh, mica sto scherzando". Nel suo inimitabile stile, il comico originario di Capurso ha trasformato un evento spiacevole in un'occasione per sdrammatizzare con una risata, e il pubblico, da parte sua, non ha mancato di apprezzare ancora una volta.

Inoltre, non tutto il male viene per nuocere: lo spettacolo ha ottenuto un successo stellare, come dimostrano i 250mila biglietti venduti e le 36 date soltanto tra Roma e Milano. L'evento si concluderà il 9 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago.

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, è ricordato soprattutto per i suoi cinque film che hanno complessivamente incassato più di 220 milioni di euro e figurano tutti (tranne uno) tra le 10 pellicole col maggiore incasso in Italia: stiamo parlando di Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo, senza contare videoclip quali Immigrato e L'immunità di gregge. Nel 2021 vinse il David di Donatello come miglior canzone originale per Immigrato (Tolo Tolo), a cui si aggiunge il Ciak d'oro nel 2010 come Rivelazione dell'anno. Se non l'avete ancora visto, ecco Checco Zalone migrante nella videorecensione di Tolo Tolo.