Checco Zalone, il comico pugliese grande ospite all'Immaginaction di Forlì

Si terrà nella bella cornice di Forlì dal 27 al 29 agosto l'edizione 2020 di Imaginaction, conosciuto in via ufficiale come Il Festival Internazionale del Videoclip, per la prima volta nella sua storia all'interno di un drive-in davvero da guinnes dei primati con la bellezza di ben 500 posti auto disponibili.

Il "forum" per l'evento è stato allestito con grande impegno all'esterno dell'aeroporto cittadino, così da permettere anche lo svolgimento dell'edizione annuale in piena Pandemia Globale, rispettando le regole di distanziamento sociale e di prevenzione. Tra gli ospiti più importanti dell'evento ci sarà anche Checco Zalone, in una delle sue prime apparizioni in pubblico dopo il successo di Tolo Tolo lo scorso gennaio e il successivo lockdown.



Al comico pugliese andrà lo Special Award "Videoclip Sociale" per i video della canzone Immigrato e Immunità di Gregge, opere che - secondo la commissione valutatrice - "per il loro valore culturale rappresentano ad alti livelli la commedia italiana nell'arte del videoclip, miscelando sapientemente comicità intelligente e messaggio sociale". Un riconoscimento tutto particolare del suo lavoro, spesso anzi molto criticato per essere un po' fuori tendenza e forse "spinto", sempre su quell'invisibile linea tra oltraggio e ironia.



