Chase Infiniti sarà la protagonista del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

Dopo l'arrivo online delle prime foto di Leonardo DiCaprio sul set del nuovo film di Paul Thomas Anderson, in queste ore è stato annunciato che la giovane esordiente Chase Infiniti è stata scelta per il ruolo della protagonista del misterioso nuovo progetto dell'autore de Il petroliere e Magnolia.

Come potete vedere nella nuova foto dal set pubblicata su Facebook, in queste ore Leonardo DiCaprio ha girato una scena in un ristorante insieme alla giovanissima Chase Infiniti, un'esordiente praticamente sconosciuta la cui identità è stata individuata dal noto insider Daniel Richtman dopo qualche ora di 'investigazione' social: la giovane si è recentemente laureata al programma BFA Musical Theatre Performance del Columbia College Chicago Theatre e il suo unico altro credito attualmente è un ruolo nella prossima serie Presumed Innocent.

L'immagine dal set proviene dal ristorante messicano Carmela, a nord di Eureka, California, dove sono in corso le riprese del misterioso film senza titolo, ma il casting di Chase Infiniti ha aumentato ulteriormente i già fortissimi rumor che vogliono Paul Thomas Anderson a lavoro su un adattamento del romanzo Vineland di Thomas Pynchon, adattato però ad un'ambientazione contemporanea che sposterà il 1984 del 'regno del terrore' di Ronald Reagan al MAGA del 2024. Se così fosse, allora Leonardo DiCaprio dovrebbe interpretare il ruolo principale di Zoyd Wheeler, Regina Hall sarà Frenesi Gates e Chase Infiniti la loro figlia Prairie, con Sean Penn presumibilmente nei panni di Brock Vond.

Rimaniamo in attesa di ulteriori novità: il film non ha ancora una data d'uscita ma Paul Thomas Anderson l'ha descritto come 'il più commerciale' della sua carriera.