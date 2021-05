Charlize Theron: 'Vorrei interpretare personaggi come quelli di De Niro e Nicholson'

Di recente vi abbiamo parlato del dramma vissuto durante l'infanzia da Charlize Theron. Sua madre infatti, ha ucciso suo padre per salvarla dalle sue continue violenze e soprusi. Proprio l'esempio di una donna così forte, ha reso l'attrice quello che è oggi, sempre pronta a nuove sfide nel mondo della recitazione e non solo.

Sembra però, che Charlize Theron non sia molto contenta del modo in cui sono scritti i ruoli femminili. A suo avviso infatti, i personaggi maschili sono costruiti con un maggiore spessore psicologico e i loro conflitti interiori sono rappresentati in maniera assai più profonda.

"Ricordo un momento in passato, nella mia carriera, quando molto più giovane. Mi sono resa conto che gli attori uomini avevano più possibilità di poter esplorare dei ruoli diversi, in particolar modo degli esseri umani con dei difetti, gli attori potevano sempre interpretare dei personaggi che vivevano molti conflitti, che erano incasinati, brutti, complessati e che avevano tutte quelle qualità umane, che non sempre ammettiamo di avere, ma che fanno effettivamente parte di noi. E ho sempre pensato perché non posso farlo anch’io? Perché non posso esplorare di personaggi femminili così complessi e complicati? Vorrei interpretare personaggi come quelli di Robert De Niro e Jack Nicholson".

Proprio in virtù di queste dichiarazioni, se volete, date uno sguardo alle migliori interpretazioni di Charlize Theron.