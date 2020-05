Charlize Theron, 'Tom Hardy, ti odio!': le star ricordano le furiosi liti durante Mad Max

Mad Max: Fury Road è uno dei migliori film d'azione di tutti i tempi, non solo grazie alle acrobazie spettacolari ma anche alla chimica tra le star Tom Hardy e Charlize Theron: eppure, come ricordato dal New York Times, sul set le due star non si sono proprio piaciute.

Il film ebbe notoriamente delle riprese travagliate, situazione dovuta in gran parte alla pura ambizione del regista George Miller, e nonostante lo sforzo chiesto dall'autore alla fine fu ripagato (il film, nonostante il genere di appartenenza, ottenne il più alto numero di nomination agli Oscar 2016), creò delle forti tensioni fra i due protagonisti, che oggi però hanno seppellito l'ascia di guerra e cercano di giustificare il loro passato comportamento.

"A causa della quantità di dettagli che dovevamo elaborare e del poco controllo che avevamo in ogni nuova situazione, ma anche della rapidità con cui sono state condotte le riprese, la produzione è stata a dir poco travolgente" ha confessato Hardy. "Bisognava fidarsi del quadro generale, e c'era molto nervosismo".

"In retrospettiva, forse non sono stata molto comprensiva nei suoi confronti" ha ammesso invece la Theron. "Non mi sono sforzata di capire come doveva sentirsi lui, che stava entrando nei panni di un personaggio dall'eredità forte, un personaggio che fu di Mel Gibson. Doveva essere spaventoso. E anche io ero spaventata, quindi ripensandoci oggi penso che forse ognuno di noi ha innalzato dei grossi muri come sorta di autodifesa invece che provare a sostenerci a vicenda. Forse dovevamo semplicemente dirci: 'Senti, questo è spaventoso per te ed è spaventoso per me, cerchiamo di essere gentili, che ne pensi?'".

Eppure oggi non c'è risentimento per quel comportamento meschino, anzi: potrebbe aver migliorato le loro performance. "In un certo senso ci stavamo comportando come i nostri personaggi. Tutto riguardava la sopravvivenza", ha aggiunto l'attrice.

Infine, Hardy ha concluso: "Penso che, con il senno di poi, ho esagerato più di una volta. La pressione che avevamo era travolgente. Ciò che dovevo dare a Charlize era un partner migliore, forse più esperto. Mi piace pensare che ora che sono più vecchio e più brutto, potrei imparare a comportarmi meglio!".

