Charlize Theron supporta le drag queen, Megyn Kelly attacca: 'Venisse a prendermi a botte'

Il dibattito sulle drag queen negli Stati Uniti è sempre più acceso: dopo le leggi con cui il Tennessee ne ha vietato gli spettacoli in pubblico non sono state poche le celebrità a scendere in campo in difesa della libertà d'espressione, tra cui una Charlize Theron che in queste ore è arrivata a scontrarsi con qualcuno che conosce molto bene.

La star di Mad Max: Fury Road ha infatti minacciato di "prendere a botte chiunque volesse rompere il ca**o alle drag queen": pronta è stata però la risposta di Megyn Kelly, la giornalista che proprio Theron interpretò qualche anno fa in quel Bombshell che le valse anche una candidatura agli Oscar come Miglior attrice protagonista.

"Perché Charlize Theron non viene qui e prende a botte me? Perché sono al 100% contraria a ciò che ha detto. [...] Sì, ci sono degli show di drag queen divertenti. Ci sono stata, quando vivevo a Chicago ne andai a vedere uno che fu divertentissimo. Ma eravamo tutti adulti. Ci sono però degli spettacoli di drag queen che sono profondamente disturbanti e che vengono messi in scena anche davanti ai bambini" sono state le parole di Kelly. Vedremo se Theron vorrà proseguire il botta e risposta con la sua alter-ego: vedute diverse a parte, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Bombshell.