Charlize Theron ebbe una storia d'amore con Sean Penn sul set de Il tuo ultimo sguardo

Forse non tutti sanno che Charlize Theron ha avuto una storia d'amore con Sean Penn, ma sono ancora di meno quelli che sanno che il rapporto nacque durante le riprese di Il tuo ultimo sguardo, dramma del 2016 diretto da Penn nel quale la Theron recitava insieme a Javier Bardem.

Della relazione si iniziò a parlare nel 2015, quando il film - oggi in onda su Rai Movie - era ancora in produzione, dato che l'attrice, per presentare Mad Max: Fury Road al Festival di Cannes 2015, si presentò mano nella mano con Penn: si erano incontrati al Met Gala 2015, la loro prima uscita ufficiale, poi era venuto Cannes e addirittura le sfilate Haute Couture di Parigi.

Ma tutto cambiò l'anno dopo, sempre a Cannes, quando in conferenza stampa per Il tuo ultimo sguardo Charlize Theron e Sean Penn si fecero notare per la loro freddezza reciproca: seduti ai due lati opposti della sala, quando solitamente regista e protagonisti sono seduti vicini, al centro della tavolata, resero noto che la storia era già finita.

La Theron, qualche mese dopo, si confidò col New York Times parlando del suo figlio adottivo: "C'era da parte sua la consapevolezza di avere scelto una donna single con un bambino piccolo che avrebbe dovuto capire che la mamma usciva con un uomo, ma che non avrebbe avuto un papà. Sai cosa significa? Bisogna essere molto attenti e onesti in queste situazioni. E Sean lo capiva perfettamente. Nella mia onestà ho sempre ammesso di volere altri figli, avevamo la consapevolezza che una relazione deve andare da qualche parte prima di un passo così grande e questo non stava accadendo. Lui sapeva che stavo pensando di andare avanti con un'altra adozione, ma che non l'avremmo fatto insieme".

