Charlize Theron, la star si lascia truccare dai figli:'I truccatori ora hanno concorrenza'

Charlize Theron ha condiviso con i fan un momento di spensieratezza casalinga con i suoi figli, che si sono divertiti a truccarla in questo periodo in cui le ore trascorse in casa sono sempre più frequenti a causa della pandemia. Theron ha pubblicato le immagini del trucco 'fai-da-te' dei figli mandano un ironico avviso ai truccatori.

L'attrice non ha specificato chi dei due figli - Jackson, 8 anni e August, 4 anni - sia l'artefice del make up ma si è dimostrata entusiasta della passione dei suoi figli.

"A tutti i truccatori là fuori... Attenzione, avete trovato un concorrente!" ha scritto nella didascalia del post il premio Oscar.



Charlize Theron ha condiviso più volte immagini che la ritraggono con i figli, adottati rispettivamente nel 2012 e nel 2015.

Durante un'apparizione The Drew Barrymore Show ha raccontato la sua esperienza di madre single:"Essere un genitore richiede molto lavoro. Ma alla fine della giornata vado a letto e mi dico 'Oh mio Dio, non vorrei cambiare le mie giornate per nulla al mondo'. Il mio lavoro come genitore è amarli e assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere. E farò tutto ciò che posso affinché i miei figli abbiano questo diritto".

Di recente Theron è stata protagonista di The Old Guard e su Everyeye potete leggere un approfondimento su Charlize Theron e la sua carriera.