Charlize Theron, una sorprendente chioma rossa sul set del nuovo film Netflix: le immagini

Dopo il successo di The Old Guard, Charlize Theron è attualmente impegnata sul set di un nuovo film Netflix, The School for Good and Evil. Per il suo ruolo, l'attrice sembra aver radicalmente cambiato look: in un recente post pubblicato su Instagram, infatti, sfoggia una inedita chioma di un colore rosso acceso.

In The School for Good and Evil Charlize Theron recita con Kerry Washington. Nelle immagini in calce alla notizia possiamo vedere la star sudafricana al trucco: il viso è parzialmente coperto da uno specchio, e oltre ai capelli rossi (una parrucca?) spiccano anche delle lunghe unghie laccate di nero.

Nella didascalia, Charlize Theron spiega di non vedere l'ora di far conoscere al pubblico il personaggio di Lady Lesso.

Basato sull'omonima serie di libri di Soman Chainani, The School for Good and Evil è incentrato su due amiche, Sophie e Agatha, che lasciano il loro villaggio per essere mandate all'istituto che dà il titolo al film, dove gli studenti si allenano per diventare gli eroi delle fiabe o i cattivi in ​​una terra conosciuta come Endless Woods. Anche se Sophie è una degna candidata per la "scuola del Bene" e Agatha è perfetta per la "scuola del Male", le due ragazze finiscono per essere collocate nelle scuole opposte a quelle adatte per loro.

La saga comprende sei libri, riconducibili al filone Young Adult. The School for Good and Evil potrebbe quindi essere solo il primo titolo di un franchise di successo su Netflix.