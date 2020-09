Charlize Theron, single da cinque anni: 'Ecco come mi sento senza uomini'

Nel corso di una recente intervista promozionale Charlize Theron, sex symbol hollywoodiana star di Mad Max: Fury Road e del recente Bombshell, è tornata a confidarsi circa la propria vita sentimentale ... o per lo meno della sua totale assenza!

Ospite giovedì del Drew Barrymore Show, la star ha rivelato di non aver avuto un solo appuntamento negli ultimi cinque anni. "Sento di essere arrivata ad un punto nella mia vita in cui un uomo, nel caso in cui voglia farne parte, dovrebbe arrivare con enormi credenziali. Non quel tipo di credenziali alle quali è normale pensare, ma le credenziali necessarie a stare al passo con la mia vita. Ho una vita meravigliosa e chiunque voglia farne parte deve essere in grado di portarvi altrettanta meraviglia e magari qualcosa di più, perché di meno non lo accetterei", ha detto l’attrice, che da anni sta crescendo da sola i figli Jackson e August, entrambi adottati da mamma single.

"Non ho un appuntamento da più di cinque anni!", ha aggiunto, ricordando come ultima relazione quella con Sean Penn, terminata nel 2015. "Ma non mi sento sola. Ho i miei figli. Non è che questo possa rimpiazzare altro o rendere una persona meno interessante. Io sto ancora dando il massimo. Ma credo che le priorità cambino, che abbiano a che fare con richieste maggiori. Essere genitore richiede tanto lavoro e il fatto che sia sola, in parte, si spiega con la stanchezza. Arrivo a fine giornata e vado dritta a letto, ripetendo a me stessa: 'Dio, questa è giornata è stata perfetta così e non vorrei che fosse andata diversamente'".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Bombshell e all'Everycult di Mad Max: Fury Road.