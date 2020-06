Charlize Theron: 'Si f***a Steven Seagal, è misogino e maleducato'

Anche le intramontabili star di Hollywood, se provocate, tirano fuori il loro lato aggressivo: questo è successo poche ore fa quando la star di The Old Guard Charlize Theron si è scagliata contro Steven Seagal, a detta dell'attrice maleducato e misogino come pochi.

Durante un'intervista pubblicitaria per il suo prossimo film Netflix, la Theron ha parlato alcuni retroscena degli allenamenti cui si è sottoposta per The Old Guard, rivelando che spesso cercava video di combattimenti e stunt su internet per trarre ispirazione.

"La sera guardavo spesso video di lotta e capitava sempre che tra i suggerimenti arrivasse anche quello in cui Seagal "combatteva" in Giappone, ma in realtà non fa nulla se non spingere delle persone tanto che è in sovrappeso".

L'attrice ha poi continuato con parole davvero aspre verso il divo dei thriller d'azione:

"Non ho problemi a lanciare m***a su di lui, perché non è affatto gentile con le donne, quindi si f***a. In alcuni film riesce a malapena a combattere e si limita a sfiorare le persone in volto, è tutto finto. Nei film d'azione le donne non vogliono combattere come fanno gli uomini, vogliamo capire come sarebbe se dovessimo combattere davvero e rendere la scena il più veritiera possibile. Le scene di lotta le giriamo in modo intelligente, sensato e tenendo alto il lato emotivo della scena".

Negli anni Seagal è stato spesso accusato di violenza sessuale e tentato stupro da parte di numerose donne, con cause che risalgono addirittura ai primi anni '90 e le ultime indagini per presunte aggressioni i danni di un'adolescente, secondo la pagina di Wikipedia, risalgono al 2018.

Per tutte le ultime dalla produzione Netflix, in arrivo il prossimo luglio, vi suggeriamo il sensazionale trailer ufficiale di The Old Guard.