Charlize Theron, le scene di nudo più sensuali della sua carriera

Charlize Theron è considerata come una delle attrici più belle della storia di Hollywood, e nel corso della sua carriera ha avuto modo di far perdere la testa al pubblico in più di un'occasione con diverse scene di nudo cult.

Impossibile non citare quella sconvolgente ne L'Avvocato del Diavolo, horror del 1997 con Keanu Reeves e Al Pacino, o quelle sporchissime e da Oscar per Monster, un ruolo che richiese una pesante degenerazione fisica ancora oggi considerata come termine di paragone per tutte le attrici trasformiste.

Prima de L'avvocato del diavolo ricordiamo quelle del 1996 in 2 Days in the Valley e subito dopo quelle sensuali e romantiche ne Le regole della casa del sidro, film del 1999 con Tobey Maguire. Al 2000 risalgono quelle spregiudicate di Trappola criminale, un cult per i fan di Ben Affleck, e nello stesso anno quelle di The Yards, secondo lungometraggio di James Gray con un grande Joaquin Phoenix al fianco dell'attrice.

Nel 2001 Charlize Theron si spoglia Sweet November insieme a Keanu Reeves, e poi ancora nel 2004 con il seducente Gioco di Donna, nel quale l'attrice mostra una bellezza senza pari. L'anno successivo appare senza veli anche nel cult di fantascienza Aeon Flux, e poi nel 2008 in The Burning Plan, con una giovanissima Jennifer Lawrence. Più recentemente Charlize Theron ha avuto ruoli di nudo nel cult Atomica Bionda, nel quale condivide anche una scena di amore con Sofia Boutella, e nell'esilarante Non succede ma se succede, nel quale invece ha un improbabile Seth Rogen come partner.

