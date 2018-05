Charlize Theron sarà la giornalista Megyn Kelly nel film sullo scandalo a Fox News

The Hollywood Reporter ha reso noto che Charlize Theron interpreterà l'ex conduttrice di Fox News, Megyn Kelly nel prossimo film prodotto da Annapurna Pictures sulla storia di Roger Ailes. Il personaggio della Kelly viene affidato ad un'attrice di enorme spessore, che in passato ha dimostrato di sapersi destreggiare in ruoli complessi.

Megyn Kelly nel corso degli anni di lavoro a Fox News è riuscita a scalare posizioni e a sfruttare a proprio vantaggio conoscenze in ambito legale, con il risultato d'ottenere uno show tutto suo, The Kelly Files.

Quando esplose lo scandalo che investì il boss del network, Roger Ailes, Megyn Kelly si rifiutò d'intervenire in sua difesa. In seguito a questa decisione passò da Fox News alla NBC.

Tra i personaggi che potremmo vedere nel film anche Gretchen Carlson, Greta Van Susteren, Rupert Murdoch e l'ex conduttore Billy O'Reilly.

Il film si concentrerà principalmente sull'ascesa e la caduta di Roger Ailes, così come la sua influenza in ambienti repubblicani, che gli consentirono di supportare le elezioni di un paio di presidenti, come Richard Nixon e George Bush. In conseguenza delle accuse di molestie sessuali, Roger Ailes si dimise nel 2016.

Jay Roach si occuperà della regia del film, scritto da Charles Randolph. Charlize Theron si occuperà anche della produzione del film, e nel 2018 la vedremo sul grande schermo nei film Gringo di Nash Edgerton e Tully, nuova pellicola di Jason Reitman, al fianco di Mackenzie Davis.