Charlize Theron: il racconto del suo peggior appuntamento di sempre

Il premio Oscar Charlize Theron ha partecipato come ospite al Jimmy Kimmel Live! per promuovere il suo nuovo film, Bombshell, grazie al quale ha ottenuto la sua terza nomination ai premi Oscar. Nel corso dell'intervista, Theron si è soffermata anche su un particolare aneddoto della vita privata, che ha raccontato con grande enfasi.

Charlize Theron ha raccontato in pubblico il peggior appuntamento romantico della sua vita. L'attrice ovviamente non ha svelato il nome dello spasimante ma ha raccontato cosa accadde.

La serata sembrava procedere nel migliore dei modi; cena in un ristorante e poi l'accompagnamento fino a casa. Una volta giunti sulla porta d'ingresso è proprio Charlize Theron che fa capire all'uomo di essere disposta a baciarlo.



Fino a quel momento tutto è andato bene, sino a quando l'uomo le ha avanzato una richiesta piuttosto bizzarra, chiedendole di baciargli il naso.

Inizialmente dubbiosa e stupita della richiesta, Charlize Theron confessa che inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo, salvo poi comprendere la serietà dell'uomo.

Afferma di avergli dato un piccolo bacio sul naso ma siamo certi che l'attrice avrebbe voluto calarsi nuovamente - e per qualche istante - nel personaggio cinico di Mavis Gary, interpretato nel film Young Adult.

Su Everyeye trovate il trailer di Bombshell, con Margot Robbie, Nicole Kidman e proprio Charlize Theron.

