Charlize Theron e il racconto del suo dramma: "Mia madre ha ucciso mio padre per salvarmi"

In una lunga intervista con la CNN, Charlize Theron ha raccontato il profondo dramma che ha segnato la sua infanzia. Sua madre Gerda infatti, per legittima difesa, ha ucciso suo marito, un uomo profondamente violento e disturbato che spesso aveva messo in pericolo le loro vite.

Quando i fatti sono accaduti, l'attrice aveva appena compiuto 15 anni: "Mio padre era così ubriaco che non avrebbe dovuto essere neanche in grado di camminare quando è entrato in casa con una pistola. Mia madre ed io eravamo nella mia camera da letto, appoggiate contro la porta mentre lui cercava di buttarla giù. Ha poi sparato tre colpi. Nessuno dei proiettili ci ha colpite per miracolo".

Poi Charlize Theron che ha avuto una lunga relazione con Sean Penn ha detto: "Ha sparato per legittima difesa per questo non è stata mossa alcuna accusa nei suoi riguardi, ha posto fine ad anni di minacce. Lo ha fatto solo per difendermi. Questo tipo di violenza familiare è qualcosa che condivido con molte persone. Non ho vergogna di parlare di queste cose, perché penso che più parliamo, più ci rendiamo conto di non essere soli. É terribile crescere con un tossicodipendente, ti rimane addosso per tutta la vita".

Nonostante le molte difficoltà, l'attrice è riuscita a diventare una delle star più affermate del cinema odierno. Se ne avete voglia dunque, date uno sguardo alle migliori performance di Charlize Theron.