Charlize Theron ha raccontato le molestie subite durante i primi anni di carriera

La questione del #MeToo e dello scandalo Weinstein ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora nascosto nei meandri di Hollywood, svelando storie da brividi sulla diffusa abitudine di pretendere favori sessuali alle giovani attrici in cambio della garanzia più o meno esplicita di una carriera di successo.

Tantissime sono state negli ultimi tre anni le attrici che hanno denunciato molestie, comportamenti non appropriati o stupri in piena regola perpetuati nei loro confronti, da Asia Argento a Rose McGowan, passando per Gwyneth Paltrow, Eva Green, Angelina Jolie e tante altre ancora.

Alla lista va ora ad aggiungersi Charlize Theron, che ha voluto rendere pubblici i dettagli del comportamento tenuto nei suoi confronti durante i primi anni di carriera da un regista di cui ha preferito non fare il nome: "Indossava un pigiama di seta, mi offrì un drink e comincio ad accarezzarmi le ginocchia. Avevo appena cominciato, non sapevo come comportarmi, dicevo a me stessa: 'Forse è così che va nell'industria cinematografica'. Ho provato tanta vergogna, pensai di non aver detto le cose giuste, mi incolpai per non avergli detto di andarsi a fare un giro. Ricordo di avergli detto: 'Mi dispiace di dover andare via', mentre cercavo di uscire da quella stanza" ha raccontato l'attrice.

La lista di attrici vittime di molestie, dunque, continua ad allungarsi con nuovi nomi di star che decidono di denunciare quanto accaduto, nella speranza di poter spingere altre colleghe a fare lo stesso. Nessun indizio è trapelato, comunque, sul nome del regista che avrebbe assunto comportamenti molesti nei confronti di Charlize Theron.