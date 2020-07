Charlize Theron porta l'action su Netflix: The Old Guard disponibile da oggi!

Da oggi, venerdì 10 luglio, è disponibile in streaming su Netflix l'action movie The Old Guard, cinecomic tratto dall'omonimo fumetto di Greg Rucka. Attesa terminata, dunque, per gli amanti del genere, e per chi desidera rivedere all'opera Charlize Theron, protagonista del film.

The Old Guard è incentrato sulla storia di un gruppo di mercenari, dotati della misteriosa capacità di guarire da ogni ferita e di fatto immortali. Hanno vissuto per secoli e combattuto in tutte le principali guerre della storia dell'umanità. Quando scoprono l'esistenza di un altro immortale, e di qualcuno che potrebbe essere a conoscenza del loro segreto, dovranno lottare per la loro libertà e per difendersi da chi intende utilizzare il loro misterioso potere per il proprio tornaconto economico.

Il film è diretto da Gina Prince-Bythewood (La vita segreta delle api, Beyond the lights - Trova la tua voce), e fanno parte del cast, oltre a Charlize Theron (che interpreta Andy, il capo della banda), anche Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

Le immagini del trailer di The Old Guard sono state diffuse da Netflix lo scorso maggio, mentre negli ultimi giorni abbiamo visto gli autoritratti di Charlize Theron per Entertainment Weekly.

Se non l'hai ancora fatto, invece, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di The Old Guard.