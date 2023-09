Charlize Theron fa paura nei concept art alternativi di Doctor Strange 2

Se siete tra coloro che hanno avvertito qualche brivido di paura durante la visione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, troverete gli artwork della Clea di Charlize Theron davvero inquietanti.

Dopo le prime immagini spuntate in rete del look alternativo di John Krasinski nei panni di Mr. Fantastic, stanno spopolando sui social nuovi concept art estrapolati dal volume Doctor Strange in the Multiverse of Madness - The Art of the Movie.

Attraverso l tweet di The Direct, possiamo ammirare nuovi artwork del personaggio di Clea. Si tratta di versioni poco affini a quella vista nella post-credit del film di Sam Raimi. Sicuramente, si tratta di design antecedenti al casting di Charlize Theron per il ruolo, dal momento che i volti illustrati sono soltanto in minima parte somiglianti a quello dell'attrice.

Alcune idee sembrano veramente creepy e avrebbero contribuito, senz'ombra di dubbio, a dare un'impronta ancora più horror al film sul Maestro delle Arti Mistiche di Benedict Cumberbatch.

Abbiamo avuto modo di conoscere Clea soltanto per una manciata di secondi, ma di sicuro la scelta di ingaggiare per il ruolo un'attrice così importante e talentosa come la Theron lascia presagire interessanti scenari futuri che il personaggio dovrà affrontare.

Lo sceneggiatore Michael Waldron, a tal proposito, ha lasciato intendere il ruolo chiave che Clea rivestirà nei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe. Dopo il finale di Multiverse of Madness, infatti "adesso abbiamo un Doctor Strange parzialmente corrotto e una Clea che si occuperà del caso. Ci sarà da divertirsi!".

In attesa di scoprire il futuro di Clea e di Strange, gustiamoci questi nuovi concept art.