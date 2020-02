Charlize Theron parla dell'importanza di Bombhsell in una nuova clip-intervista

È grazie a Comingsoon.net che possiamo mostrarvi una nuova clip-intervista dedicata a Bombshell di Jay Roach (Trumbo, Austin Powers) dove una delle tre protagoniste principali, Charlize Theron, parla dell'importanza e delle risonanza della storia del film in merito al discorso delle molestie sessuali sul lavoro.

Il lungometraggio non va assolutamente confuso con The Loudest Voice con Russell Crowe, mini-serie Showtime incentrata curiosamente sugli stessi identici eventi: il film, infatti, è narrato dal punto di vista delle tre giornaliste interpretate dalle star, mentre la serie tv ha per protagonista assoluto l'ex boss di Fox News.

Nicole Kidman veste i panni di Gretchen Carlson, ex conduttrice di Fox News che denuncerà Roger Ailes (John Lithgow) nell’estate del 2016 per molestie sessuali, Margot Robbie (Suicide Squad, C'Era Una Volta a Hollywood) sarà una fittizia produttrice associata di Fox News, mentre il premio Oscar Allison Janney (Tonya) sarà Susan Estrich, l’avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula. A chiudere la cerchia del cast ci sono l’interprete Kate McKinnon (Ghostbusters), Mark Duplass ed Alice Eve.

La Theron invece vestirà i panni di Megyn Kelly. Bombshell è atteso nelle sale italiane il prossimo 26 marzo 2020.



