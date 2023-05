Charlize Theron non sa quando tornerà nell'MCU: 'Non mi hanno ancora chiamata'

La comparsa di Clea sul finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stata una delle grandi sorprese del film di Sam Raimi, probabilmente tra i più apprezzati di una Fase 4 dai più ritenuta abbastanza sottotono: il personaggio di Charlize Theron è ovviamente destinato a far ritorno nell'MCU... Ma quando?

A parlarne, mentre le sue colleghe Gwyneth Paltrow e Scarlett Johansson confermano l'addio all'universo Marvel, è stata proprio la star di Mad Max: Fury Road e L'Avvocato del Diavolo, che dal canto suo si è detta assolutamente all'oscuro di qualunque piano degli Studios per riportare la sua Clea nel franchise dopo la prima, fugace apparizione al fianco del personaggio di Benedict Cumberbatch.

"Non mi hanno ancora chiamata, è un brutto segno?" ha spiegato l'attrice durante la premiere di Fast X a Roma, assicurando poi per ben tre volte di non star mentendo. Insomma, gli Studios sembrano davvero aver deciso di prendersi il loro tempo con la nostra Clea (Feige e soci, d'altronde, hanno recentemente lasciato intendere di voler ripensare un po' i progetti per il prossimo futuro del franchise), ma una cosa è certa: prima o dopo la compagna di Strange tornerà a farsi viva. A proposito di attori, intanto, alcuni fan parlano di Chuckwudi Iwuji come sostituto di Jonathan Majors per il ruolo di Kang.