Charlize Theron nega le accuse di chirurgia estetica: 'Sto solo invecchiando, str*nzi'

Charlize Theron ha 48 anni e già comincia a ricevere delle 'accuse' di facelifting. L'attrice, ormai esasperata, ha risposto a tono in una recente intervista per Allure.

"Il mio viso sta cambiando, e mi piace che il mio viso stia cambiando e invecchiando [ma] la gente pensa che io abbia fatto un lifting. Mi chiedono: "Cosa ha fatto al suo viso?". Io dico: "Sto solo invecchiando, str***i! Non significa che ho fatto un brutto intervento di chirurgia plastica. È solo quello che succede", così ha dichiarato Charlize Theron. Poco dopo ha descritto una cruda realtà: la vecchiaia dell'uomo e della donna vengono considerate in maniera differente tra loro, e lei è una delle 'vittime' di questa visione storpiata della realtà.

"Ho sempre avuto problemi con il fatto che gli uomini invecchiano come i vini pregiati e le donne come i fiori recisi... Penso anche che le donne vogliano invecchiare in un modo che sentano giusto per loro. Penso che dobbiamo essere un po' più empatici nei confronti di come ognuno di noi affronta il proprio viaggio", ha continuato l'attrice.

L'attrice è stata ultimamente produttrice di alcuni progetti come Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York e di Murder Mystery 2.