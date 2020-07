Charlize Theron è mozzafiato nel nuovo trailer del cinecomic Netflix The Old Guard

Dopo i character poster ufficiali pubblicati qualche giorno fa, Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di The Old Guard, cinecomic con protagonista Charlize Theron.

Come al solito potete vedere il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

The Old Guard è descritto come "una storia grintosa e piena di azione che mostra che vivere per sempre è più difficile di quanto sembri". Nel film, la vincitrice del premio Oscar Charlize Theron recita nei panni di una guerriero di nome Andy, leader di un gruppo segreto di mercenari con la misteriosa capacità di essere immortali: hanno combattuto per secoli per proteggere il mondo dei mortali, ma quando vengono reclutati per una missione di emergenza, le loro straordinarie abilità vengono improvvisamente rese pubbliche.

Toccherà ad Andy e Nile (Kiki Layne), l'ultimo soldato appena entrato nei ranghi del gruppo, trovare un modo per aiutare gli altri ed eliminare la minaccia rappresentata da coloro che vogliono ottenere un tornaconto economico dai loro superpoteri.

Nel cast, lo ricordiamo, anche il nostro Luca Marinelli, insieme a Marwan Kenzari, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor. Greg Rucka, autore del fumetto da cui è tratto il film, ha scritto la sceneggiatura. L'uscita è prevista su Netflix dal 10 luglio prossimo.