Charlize Theron meravigliosa nel poster di The Old Guard firmaro Milo Manara

Approdato da appena un giorno su Netflix, The Old Guard si è addirittura guadagnato una bellissima locandina italiana condivisa via social dal colosso dello streaming firmata nientemeno che dal grande Milo Manara, che ha dato un tocco sensuale e meraviglioso a Charlize Theron.

Il film racconta la storia di una potente guerriera, Andromaca di Scizia detta Andy (Charlize Theron), a capo di un gruppo segreto di mercenari dotati della misteriosa incapacità di morire: hanno combattuto per secoli per proteggere il mondo dei mortali, ma quando la squadra viene reclutata per affrontare una missione di emergenza e le loro straordinarie abilità vengono improvvisamente rese pubbliche, toccherà ad Andy e Nile (Kiki Layne), l'ultima recluta ad unirsi ai loro ranghi, provare ad aiutare il gruppo ad eliminare la minaccia rappresentata da coloro che cercano di monetizzare il loro potere.

Basato sull'acclamata graphic novel di Greg Rucka e diretto da Gina Prince-Bythewood, The Old Guard è una storia grintosa e ricca d'azione che vi dimostrerà che vivere per sempre è più difficile di quanto possa sembrare.

Il film include nel cast anche Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor. Per altri approfondimenti, ecco una foto con Charlize Theron e Luca Marinelli.



Vi lasciamo alla recensione di The Old Guard.