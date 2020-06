Charlize Theron e la love story con Sean Penn:'Non siamo mai stati vicini a sposarci'

Intervenuta al The Howard Stern Show, il premio Oscar Charlize Theron ha chiarito un dettaglio della relazione con il collega Sean Penn, specificando di non essere mai stata vicina al matrimonio con la star di Mystic River. Theron ha risposto in questo modo alla domanda di Howard Stern, che chiedeva aggiornamenti sulla sua situazione sentimentale.

Nel corso dell'intervista, Charlize Theron ha negato di esser stata prossima al matrimonio con Penn:"Cosa? Non è vero. Non ho 'quasi sposato Sean', è una cavolata. Ci siamo frequentati, ma ci siamo limitati a fare questo, frequentarci".

L'attrice ha spiegato che la relazione è stata seria ma è durata un solo anno:"Si è trattata di una relazione esclusiva, certo, ma è durata soltanto un anno. Non siamo mai andati oltre. Non ho mai pensato di sposarlo, niente di tutto questo" ha chiosato la star.



Charlize Theron ha definito i suoi figli, Jackson, 8 anni, e August, 3 anni, 'i grandi amori della mia vita'. La star ha proseguito:"La mia vita oggi non lascia spazio a qualcosa del genere, qualcosa che è già incredibilmente difficile da raggiungere quando non sei una madre single con una carriera".

Già in passato l'attrice aveva 'accusato' la stampa di enfatizzare la rottura con Sean Penn, smentendo inoltre le voci che parlavano dell'adozione del figlio Jackson da parte dell'attore.

Charlize Theron e Sean Penn si sono frequentati per circa un anno, dal 2014 al 2015. Penn è stato sposato per quattordici anni con l'attrice Robin Wright, divorziando nel 2010. Charlize Theron ha vissuto una lunga relazione con l'attore Stuart Townsend, intrapresa dal 2002 al 2010.

