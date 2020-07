Charlize Theron lottatrice: dopo Mad Max e The Old Guard vuole il debutto nella WWE

Durante una recente intervista promozionale per The Old Guard, nuovo cinecomic distribuito da Netflix, la superstar Charlize Theron ha parlato di un possibile debutto nel wrestling tramite la WWE.

Parlando con Kofi Kingston della WWE a proposito del film Netflix, la Theron ha parlato di come il suo background da ballerina sia stato di grande aiuto nell'apprendere tutte le abilità di arti marziali necessarie per interpretare la guerriera mercenaria immortale Andy. Kingston ha commentato dicendo che le esperienze per i film d'azione come Mad Max: Fury Road e Atomica Bionda la rendono perfetta per il lavoro all'interno del ring della WWE e la Theron ha rivelato che avrebbe colto al volo l'occasione se questa si fosse presentata.

"Avevo zero esperienza in fatto di arti marziali. Ho un background nel balletto, sono stata una ballerina nella prima parte della mia vita, quella in realtà doveva essere la mia prima carriera. Narravo con il corpo prima di iniziare a farlo verbalmente. C'è un elemento in comune fra il balletto e la recitazione, quello di essere in grado di recitare con il corpo e trasmettere l'emotività con i gesti e con il corpo prima che con la voce. Questo, per me, rende le due cose molto simili, e a sua volta la disciplina del balletto mi ricorda la disciplina delle arti marziali".

Per quanto riguarda un futuro esordio nella WWE, l'attrice ha dichiarato:

"Ditemi solo quando e dove. So che siamo in una situazione di crisi in questo momento, quindi magari non succederà molto presto, ma solo l'idea mi sembra fantastica. Magari farò prendere a calci nel sedere, e sarà una cosa divertente per tutti".

