Charlize Theron sarà implacabile in The Old Guard: online le nuove foto armata di ascia

Charlize Theron non è certo estranea a personaggi femminili forti ed intraprendenti e, sebbene pochi possano eguagliare la Furiosa di Mad Max: Fury Road, la guerriera che porterà sul piccolo schermo per Netflix con The Old Guard sembra avere un fuoco simile negli occhi. Per ammirarla in tutto il suo letale splendore scoprite la galleria in calce!

Nelle ultimissime foto distribuite da Entertainment Weekly la vediamo armata addirittura di ascia bipenne e sembra uscita direttamente dalle pagine di un fumetto... Ed infatti Netflix ha attinto a piene mani dall'omonima graphic novel serializzata ed inchiostra da Grecg Ruck e Leandro Fernandez:

"Avevo dell spalle incredibili dopo l'allenamento", ha confidato l'attrice che si è sottoposta per mesi ad allenamenti extra per riuscire a sollevare e roteare la pesante arma, "Non ho mai fatto nulla di simile. Devi imparare a combattere utilizzando oggetti pesantissimi in modo da non uccidere veramente le persone quando lotti contro i loro".

Quella delle asce non è però stata l'unica prova cui la regista Gina Prince-Bythewood ha sottoposto il suo team di attori e stuntman. Nella sua pellicola darà infatti grande spazio alle scene d'azione: che il Tyler Rake di Chris Hemsworth abbia trovato un degno sfidante?

