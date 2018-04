Charlize Theron impaziente di tornare nel ruolo di Furiosa in Mad Max

Charlize Theron è pronta per uno spin-off di Mad Max: Fury Road, ritornando nel ruolo di Furiosa affidatole nel film precedente da George Miller. Il franchise in cui una volta recitava da protagonista Mel Gibson, nel film del 2015 ha visto Tom Hardy nella parte del protagonista e Fury Road si è confermato uno dei migliori film degli ultimi anni.

Un ritorno in grande stile per George Miller e mentre Hardy è stato scelto per il ruolo principale maschile, Charlize Theron ha interpretato il personaggio che realmente ha catturato l'attenzione del pubblico: Furiosa.

L'attrice premio Oscar ha offerto una grande performance e ha lasciato i fan con il desiderio di poter rivederla ancora sul grande schermo. Nel corso degli ultimi anni si sono rincorse le voci su uno spin-off/prequel che però col tempo non si è concretizzato.

Charlize Theron sembra comunque interessata a tornare nel ruolo. ScreenRant ha parlato con Charlize Theron durante la conferenza stampa del suo nuovo film, Tully. Durante l'intervista le è stato chiesto delle possibilità di un film con Furiosa. La Theron non è stata in grado di svelare aggiornamenti sullo stato attuale delle cose ma è fiduciosa che il film si farà:"Lo spero. Amo quel personaggio e amavo lavorare con George Miller e se fosse nel progetto, si. Voglio dire, sarei facilitata sin dall'inizio. Con lui è come lavorare con Jason Reitman. Non avrei nemmeno bisogno della sceneggiatura, mi fido così tanto di lui ed è fantastico averlo come regista".

Non sorprende che Charlize Theron sia ancora desiderosa d'interpretare Furiosa. Ha espresso chiaramente negli anni successivi a Fury Road di voler tornare a recitare nel ruolo in un film stand alone. Ad un certo punto era uscita anche la voce che il film fosse già in produzione. Le cose stanno diversamente ma certo è che un film con Furiosa come protagonista, che sia sequel o prequel, sarebbe una grande occasione per esplorare anche il passato del personaggio.

Nonostante la fiducia mostrata da Charlize Theron, la disputa tra George Miller e la Warner Bros., per un bonus di sette milioni di dollari stabilito prima dell'ingerenza della Warner per delle modifiche al budget, sta tenendo in scacco il franchise.

Considerando che Fury Road ha guadagnato poco meno di 380 milioni di dollari in tutto il mondo, sprecare il potenziale di un franchise per una controversia da sette milioni di dollari sarebbe una strana mossa da parte della Warner. Ma se all'orizzonte dovesse arrivare un accordo potremmo davvero rivedere Furiosa sul grande schermo.