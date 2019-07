Charlize Theron e Helen Mirren torneranno per Fast and Furious 9!

Vin Diesel ha annunciato tramite Instagram che l'atteso Fast and Furious 9 vedrà nel cast anche le due attrici premio Oscar Charlize Theron e Helen Mirren, rispettivamente interpreti di Cipher e Magdalene Shaw nell'adrenalina saga action.

Entrambi i personaggi sono stati introdotti nell'ultimo capitolo, Fast and Furious 8: Theron interpretava una cyberterrorista che forzava Dom a girare le spalle ala sua famiglia della strada per collaborare con lei; Mirren invece vestiva i panni della madre di Owen e Deckard Shaw, il personaggio interpretato da Jason Statham che sarà protagonista insieme a Luke Hobbs del primo spin-off della saga (qui trovate l'ultimo trailer ufficiale Fast and Furious: Hobbs and Shaw).

Come ricorda Viesel nel post che potete trovare in calce alla notizia, tra le new entry più attese di Fast and Furious 9 ci sarà anche John Cena: l'ex superstar della WWE l'anno scorso ha svolto un importante ruolo in Bumblebee e dovrebbe partecipare anche al nuovo Suicide Squad di James Gunn.

Diretto da Justin Lin (Fast and Furious 6), il film sta svolgendo le riprese a Londra in vista dell'uscita prevista per il 22 maggio 2020. In attesa delle prime immagini ufficiali del film, vi ricordiamo che la Universal sta anche considerando di realizzare uno spin-off sul personaggio di Charlize Theron.