Charlize Theron, George Miller svela il futuro di Furiosa dopo Mad Max: Fury Road

Ospite di Josh Horowitz per la scorsa puntata del podcast Happy Sad Confued, George Miller ha svelato alcune idee su cosa potrebbe accadere a Furiosa dopo i titoli di coda di Mad Max: Fury Road.

"Ci sono due strade da percorrere. Una è utopistica. Per prima cosa ho immaginato che avrebbe rilasciato l'acqua" ha spiegato il regista.

Partendo da un'idea dell'autore Joseph Campbell, Miller ha poi parlato di una possibile svolta negativa per il personaggio: "Campbell ha detto che nelle storie di oggi, gli eroi diventano i tiranni di domani. L'eroe è l'agente del cambiamento. Fondamentalmente rinunciano all'interesse personale per il bene comune. Secondo Lui, amano troppo quello che hanno costruito o salvato. Diventano più ortodossi. Sviluppato un dogma e e poi devono proteggerlo. Le cose solitamente vanno così."

Tuttavia, Miller crede che Furiosa non ripeterebbe l'errore di Immortan Joe: "Penso che sia troppo intelligente per cadere in quella trappola. Lo ha già vissuto con Immortan Joe. Credo che lui abbia attraversato lo stesso processo. Probabilmente era un personaggio eroico a suo tempo."

Il personaggio interpretato Charlize Theron, lo ricordiamo, verrà esplorato in un prequel di Mad: Max Fury Road a cui Miller sta lavorando ormai diverso tempo. Come riportato da Variety, il regista ha già incontrato diverse giovani attrici tra cui Anya Taylor-Joy per il ruolo di Furiosa.