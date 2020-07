Charlize Theron furiosa nel dietro le quinte di The Old Guard, il cast vuole il sequel

Dopo lo strepitoso successo di pubblico di The Old Guard, Netflix ha diffuso in streaming un suggestivo dietro le quinte della pellicola action/cinecomic in cui scopriamo in che modo Charlize Theron ha eseguito il proprio allenamento con in braccio la mitica ascia che contraddistingue il suo personaggio nella storia, Andromaca.

Nel video, che mostra dapprima qualche sequenze di combattimento tratta dal film, è la stessa attrice Premio Oscar a spiegare come si è svolto il proprio allenamento, mentre vediamo scorrere le immagini nel dietro le quinte del set, con la Nostra impegnata in un intenso combattimento corpo a corpo con i vari stuntmen e i vari maestri di lotta ingaggiati dalla produzione. Se c'è una cosa per cui The Old Guard è piaciuto così tanto è sicuramente l'intensità portata dai combattimenti corpo a corpo e con al centro la Theron.

Già all'indomani dell'arrivo su Netflix del film, si è cominciato a parlare di un sequel di The Old Guard, dato il successo di pubblico raggiunto e visto anche il gancio dato dalla trama nel finale della pellicola, che rimanda obbligatoriamente a un continuo, con un personaggio preciso che cercherà la sua vendetta sulla nostra protagonista e la sua squadra di immortali. Non vi riveliamo nulla nel caso non aveste ancora visionato il film.

A richiedere un sequel è anche il cast stesso, con la Theron in primis, che però non ha alcuna fretta: "Stiamo ancora facendo uscire questo, prendiamoci un momento per riposare, ma dando per certo che tutti noi lo vogliamo davvero. Sono sicura che quando arriverà il giusto momento, partirà quel genere di conversazione".

Nel suo primo weekend di diffusione, The Old Guard ha totalizzato 72 milioni di visualizzazioni ed è diventato rapidamente uno dei 10 film più visti su Netflix di sempre.