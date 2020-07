Charlize Theron si è fotografata da sola per Entertainment Weekly, ecco le foto!

Charlize Theron è la protagonista dell'action The Old Guard, in uscita il prossimo 10 luglio, e per l'occasione la star si è trasformata in fotografa per Entertainment Weekly. Theron si è fotografata nel cortile della sua abitazione a Los Angeles e ora vi mostriamo gli autoritratti della star che faranno parte della cover del magazine.

In The Old Guard, Charlize Theron recita nel ruolo di Andy, una guerriera millenaria che si pone al comando di un team di mercenari immortali.

"Quando mi è stato presentato per la prima volta mi è sembrato un po' come un fantasy ma quando l'ho letto mi è sembrato davvero moderno e di questo tempo. Questo mi ha incuriosito: come puoi raccontare questa storia soprannaturale ma non riguarda davvero il soprannaturale? Si tratta solo di persone".



Il servizio fotografico eseguito da Charlize Theron non includeva soltanto qualche foto da scattare ma anche alcuni ritratti in movimento che hanno richiesto anche un po' di prove (con conseguenti errori).

"Andava bene, finché non hanno chiesto immagini in movimento! Davvero è difficile farsi selfie in video mentre stai cercando di apparire cool in movimento. Quello è stato il punto di svolta. Non è stato proprio facile".

The Old Guard, diretto da Gina Prince-Bythewood, comprende nel cast anche KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor e Harry Melling.

La critica estera ha già dato qualche giudizio su The Old Guard e su Everyeye trovate il trailer di The Old Guard, distribuito da Netflix nel circuito italiano.