Charlize Theron firma un accordo con HBO per la produzione di contenuti

Almeno sul piano professionale, il 2020 non è stato poi un pessimo anno per Charlize Theron: l'attrice ha infatti preso parte al film Netflix The Old Guard, che ha raggiunto numeri impressionanti per la piattaforma, e adesso si appresta a inaugurare una partnership produttiva con HBO e HBO Max.

Theron, che nel 2003 ha fondato una sua casa di produzione, la Denver & Delilah Productions, ha infatti recentemente siglato un accordo della durata di due anni con le reti di proprietà di WarnerMedia per la creazione e lo sviluppo di nuovi contenuti.

Sia il canale via cavo HBO che la piattaforma streaming HBO Max si avvarranno dunque della collaborazione dell'attrice e produttrice, assieme ai suoi partner professionali Beth Kono e AJ Dix per rimpolpare la propria programmazione.

La società di produzione, precedentemente associata a Universal Content Productions, ha già contribuito a una serie di progetti di grande successo di pubblico e critica come la serie Netflix di David Fincher Mindhunter, i film di Jason Reitman Tully e Young Adult, il franchise d'azione Atomica Bionda, e lo stesso The Old Guard.

Non sappiamo ancora se la Theron prenderà parte ai futuri titoli intesi per i servizi HBO anche in qualità di attrice, ma è una possibilità che non è certo da escludere.

E cosa ne verrà fuori da tale partnership, è ancora tutto da scoprire.