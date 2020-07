Charlize Theron: 'Ecco perché non ho mai recitato in un film Marvel'

Il Marvel Cinematic Universe negli anni ha abituato i fan alla presenza di numerose star di Hollywood, da Cate Blanchett a Robert Redford, passando per Anthony Hopkins, Michael Douglas e ora anche Angelina Jolie (Gli Eterni), ma un'attrice perfetta per i film d'azione come Charlize Theron non ha mai preso parte al franchise.

Ospite ad una recente puntata del podcast di Variety, la star di The Old Guard ha però rivelato che non si è trattato di una sua scelta, ma che semplicemente i Marvel Studios non l'hanno mai contattata per un ruolo.

"Giuro su Dio, non mi hanno mai chiamato" ha spiegato l'attrice. "Non vi sto mentendo, ma va bene così. Sapete cosa? Sto costruendo la mia strada. Mi sto creando da sola le opportunità. Perciò è tutto a posto."

Voi cosa ne pensate? Avete in mente un personaggio dei fumetti Marvel in particolare per la Theron? Fateci sapere la vostra, come sempre nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che The Old Guard, adattamento dell'omonimo fumetto di Greg Rucka che vede nel cast anche il nostro Luca Marinelli, debutterà su Netflix domani 10 luglio. Per saperne di più, qui potete trovare la nostra recensione di The Old Guard.

Intanto, la Theron è apparsa in copertina di Entertainment Weekly.