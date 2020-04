Charlize Theron dona 1 milione di dollari contro coronavirus e violenza domestica

Al gruppo nutrito di attori e personalità dello spettacolo che hanno fatto donazioni nelle ultime settimane si è aggiunta anche Charlize Theron che ha donato la somma di 1 milione di dollari a diverse iniziative benefiche per fronteggiare la crisi che stiamo attualmente vivendo a causa del coronavirus.

La somma verrà suddivisa in due parti: una parte andrà a sostegno di quelle iniziative promosse per fronteggiare la pandemia da coronavirus, l'altra parte invece sarà devoluto a una campagna schierata contro la violenza domestica. L'attrice ha racimolato la somma attraverso la sua fondazione, la Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP). "Durante questa crisi senza precedenti ci è stato detto di rifugiarci nelle nostre case - ma se le nostre case non fossero luoghi sicuri? Per milioni di donne e bambini nel mondo la casa è un luogo da condividere con il proprio molestatore, le case possono essere pericolose", ha dichiarato la Theron in un post sui social media.

"Ecco perché in supprto della lotta internazionale alla violenza domestica durante questa crisi da COVID-19 la CTAOP ed io stiamo unendo le forze con CARE and the Entertainment Industry Foundation nel motto comune #TogetherForHer. Il mio team sta donando 1 milione di dollari a favore della lotta al coronavirus, con 500mila di questi che nello specifico andranno alla campagna Together For Her, che supporta le donne nella lotta alla violenza domestica e fornisce loro gli strumenti necessari per tornare a considerare le proprie case come luoghi sicuri".

La Theron si è quindi rivolta ai propri follower invitandoli a donare quanto possibile: "Il nostro obiettivo è questo: unitevi a noi per mostrare alle donne che hanno subito della violenza domestica che non sono sole, ci siamo anche noi dietro di loro, con loro e per loro".