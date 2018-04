Charlize Theron conferma lo sviluppo di Atomica Bionda 2

Charlize Theron ha confermato che i lavori per Atomica Bionda 2, sequel dello spy-thriller al neon del 2017, stanno procedendo. Per la Theron si è trattato di un 2017 caratterizzato dai film d'azione, recitando accanto a Dwayne Johnson e Vin Diesel in Fast & Furious 8 e, appunto, Atomica Bionda, diretta da David Leitch.

Ambientato a Berlino durante la Guerra Fredda, Atomica Bionda vede Charlize Theron nei panni dell'agente segreta britannica Lorraine Broughton, impegnata a proteggere un uomo di nome Spyglass, minacciato da degli agenti che vogliono ucciderlo. Il film in realtà vira poi verso il classico action-movie, abbandonando i toni da spionaggio che sembra introdurre la trama.

Sulla scia del suo ruolo in Atomica Bionda, molti hanno suggerito il nome di Charlize Theron come possibile prima Bond al femminile per il dopo-Daniel Craig. L'unica cosa certa al momento è il sequel di Atomica Bionda, come ha anticipato l'attrice parlando al pubblico del San Francisco International Film Festival, dove ha ricevuto un tributo alla carriera. Theron ha confermato che il sequel di Atomica Bionda è effettivamente in lavorazione:"Stiamo lavorando ad un seguito".

La Theron ha parlato anche degli sforzi fisici che ha dovuto affrontare per entrare nella parte. Sforzi così intensi da non permetterle nemmeno di giocare coi propri figli senza sentire dolore. Un lavoro che in ogni caso è stato ampiamente ripagato. E non è la prima volta che Charlize Theron si dedica ad un ruolo impegnativo anche a livello fisico/estetico, basti pensare al ruolo di Aileen Wuornos in Monster, che le ha regalato l'Oscar.

E più recentemente anche l'interpretazione di Furiosa in Mad Max: Fury Road di George Miller. Ora arriverà il sequel di Atomica Bionda, nonostante il riscontro al botteghino non sia stato proprio dei migliori. Il sequel saprà conquistare l'amore del pubblico?