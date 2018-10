Charlize Theron è la conduttrice Megyn Kelly nelle foto dal set di Fair and Balanced

Dopo l’annuncio dei nomi degli ultimi due interpreti nel cast del lungometraggio Fair and Balanced, diretto dal filmmaker Jay Roach, si accendono nuovamente i riflettori sullo stato di lavorazione della pellicola grazie a delle immagini pubblicate sul web dal portale Just Jared, le quali immortalano l’attrice Charlize Theron sul set del film.

Dopo diversi anni di giornalismo passati all’emittente televisiva Fox News, la conduttrice statunitense abbandona la rete dopo essersi unita alle accuse di altre donne contro Roger Ailes, reo di aver abusato della propria posizione di leader del canale per molestie sessuali. Ad impersonare la figura dell’ex capo di Fox News sarà John Lithgow, uno dei volti conosciuti anche al pubblico della serialità televisiva per la sua partecipazione nello show Netflix The Crown in cui ha magistralmente assunto le sembianze e la burberità dell’ex Primo Ministro Winston Churchill.

Mentre le foto scattate durante la pausa dalle riprese attualmente in corso a Los Angeles sono visibili in basso alla notizia, vi ricordiamo che tra i nomi di spicco della pellicola figurano anche Nicole Kidman nei panni di Gretchen Carlson, ex conduttrice di Fox News che denuncerà Roger Ailes nell’estate del 2016 per i medesimi reati di cui sopra, Margot Robbie (Suicide Squad) sarà una fittizia produttrice associata di Fox News, mentre il premio Oscar Allison Janney (Tonya) sarà Susan Estrich, l’avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula. A chiudere la cerchia del cast c’è l’interprete Kate McKinnon (Ghostbusters), Mark Duplass ed Alice Eve.

In cantiere, tuttavia, non c'è solamente Fair and Balanced per i prossimi tempi, infatti al momento è in fase di sviluppo una miniserie televisiva voluta da Showtime con Russell Crowe nel ruolo di Ailes. Il serial sarà un adattamento per il piccolo schermo del libro di Gabriel Sherman, The Loudest Voice in the Room.