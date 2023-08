Charlize Theron compie 48 anni: quante volte è apparsa nuda in un film?

Nel giorno in cui festeggia i suoi primi 48 anni, Charlize Theron è senza dubbio consapevole di essere, oltre a una delle attrici più apprezzate della sua generazione, anche una delle donne più attraenti al mondo: la star di Mad Max: Fury Road non si è mai tirata indietro in tal senso, accettando più volte anche di apparire nuda.

L'attrice che avrebbe dovuto infilare un fiore nel sedere di Liam Neeson sul set di un film si è effettivamente mostrata più volte senza veli: la prima fu per Due Giorni Senza Respiro in occasione della scena di sesso con James Spader, seguita ad appena un anno di distanza dal celebre nudo integrale de L'Avvocato del Diavolo.

Passiamo quindi a Le Regole della Casa del Sidro, durante il quale la vediamo coinvolta in una scena di sesso con Tobey Maguire, e a The Yard, nel quale la troviamo in topless in una scena con Joaquin Phoenix; seguono quindi di lì a poco Trappola Criminale, Monster e Gioco di Donna, mentre nel 2008 è la volta di The Burning Plain.

Da quel punto in poi passano ben 8 anni prima del successivo nudo cinematografico (Il Tuo Ultimo Sguardo, 2016), seguito da Atomica Bionda nel 2017, ultima volta in cui abbiamo visto la nostra Charlize concedersi un drink comodamente adagiata in vasca da bagno.