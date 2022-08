Charlize Theron compie 45 anni: 'Mi vedo come una creatura sessuale, e mi piace'

Data importante per Charlize Theron questo 7 agosto 2022: la star di Mad Max: Fury Road, nata a Benoni il 7 agosto del 1975, spegne infatti oggi le sue prime 45 candeline, dandoci l'opportunità di unirci al coro degli auguri ricordando una sua recente dichiarazione che non mancò di creare dibattiti e discussioni.

Che Theron sia una delle attrici più apprezzate al mondo non lo scopriamo certo oggi (ultimo passaggio di una carriera straordinaria è stato l'esordio nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Clea), così come non scopriamo certo oggi quell'incredibile bellezza di cui l'attrice ha più volte dimostrato di essere pienamente consapevole.

Particolarmente significative, in tal senso, furono le dichiarazioni con cui Theron rese chiara la sua posizione circa il rischio di venire eccessivamente sessualizzata a causa del suo aspetto: "Penso a me stessa come a una creatura fortemente sessuale. È una cosa che devo utilizzare, non è una scelta, mi piace. Non sono cresciuta con una madre che mi diceva che ciò che avevo sotto i vestiti fosse buono o cattivo" furono le parole dell'attrice al riguardo.

Più semplice di così si muore, non trovate? Sessualizzazione o meno, comunque, la nostra Charlize ha già dimostrato di poter dire la sua in ogni genere di film, dalla commedia all'action: a 45 anni, in tal senso, la star de L'Avvocato del Diavolo non ha davvero nulla più da dimostrare.