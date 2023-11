Charlize Theron ama Taylor Swift, ma non ha visto il suo film: ecco perché

Il film concerto sull'esibizione losangelina di Taylor Swift del The Eras Tour è stato presentato nei cinema di tutto il mondo e, sebbene Charlize Theron abbia più volte rimarcato il suo apprezzamento per la cantante, ha recentemente rivelato di non aver ancora visto il film, spiegandone nel dettaglio la curiosa motivazione.

Dopo aver ricordato quali canzoni siano state tagliate dal film The Eras Tour, torniamo a parlare del particolare progetto cinematografico per riportare la notizia che Charlize Theron, al contrario di quanto fatto da tantissimi colleghi, non è ancora andata a vedere in sala l’opera tratta dalle esibizioni di Taylor Swift.

L’attrice ha rivelato di essere, tanto quanto la figlia, una grande fan della cantante, spiegando però a Entertainment Tonight di non aver ancora assistito allo spettacolo e rivelando anche il perché della sua assenza.

Queste le parole della protagonista di Mad Max: Fury Road: “La mia figlia maggiore è andata al cinema con un gruppo di amici. Sì, non vuole più fare quelle cose con me. Dice soltanto: ‘Mamma, lasciami all’entrata del centro commerciale, per favore, per favore’”.

Siamo sicuri che Charlize Theron riuscirà a rifarsi guardando comodamente sul divano di casa il film concerto una volta che sarà uscito in digitale, magari accompagnata dalla figlia in una situazione meno imbarazzante di un’uscita pubblica con la propria madre e con il gruppo di amici.

Sebbene non tutti siano stati d’accordo con l’idea di portare al cinema qualcosa di così diverso, il film si è rivelato un grandissimo successo al botteghino e, persino un purista come Christopher Nolan si è schierato in favore di The Eras Tour.