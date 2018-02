Charlize Theron afferma di essere troppo vecchia per il ruolo di una Bond al femminile

si è detta lusingata dai fan, convinti che sarebbe una grandeal femminile. Tuttavia l'attrice premio Oscar ha affermato di considerarsi troppo vecchia per il ruolo. Theron si è dimostrata molto versatile come attrice, passando da intensi drammi a commedie leggere con molta facilità, anche recentemente.

Negli ultimi anni si è creata una nuova fan base grazie al ruolo di Furiosa in Mad Max: Fury Road, grazie anche alla tipologia di personaggio che le è stato affidato.

Negli ultimi tempi ha stupito anche nel film Atomica Bionda, dove ha interpretato un'agente dell'MI6 nella Berlino del 1989. Il film conteneva una delle più esilaranti ed estenuanti sequenze d'azione dell'anno appena trascorso, dove il personaggio di Lorraine si trova di fronte un manipolo di assassini sulle scale, costretta ad affrontarli.

Il ruolo di Lorraine e il tipo di personaggio hanno fatto accostare il nome di Charlize Theron a James Bond.

Interpellata da Yahoo!, Charlize Theron si è espressa sull'argomento:"Si tratta di qualcosa d'incredibilmente lusinghiero per me. Sono davvero molto lusingata da questo. Adoro che le persone pensino fuori dagli schemi. E so anche che molta gente da tempo pensava a Idris Elba per il ruolo. Davvero, è molto bello che le persone pensino al di fuori di preconcetti su come debba essere un personaggio. Trovo che sia una cosa davvero carina ma sono molto vecchia. Sarei un James Bond molto vecchio".

Come ha ben detto Charlize Theron, anche Idris Elba è uno dei nomi che molti fan vorrebbero come nuovo interprete di James Bond, per prendere il posto di Daniel Craig. Considerando però che Elba ha 45 anni e Craig rimarrà per un ultimo film, sembra probabile che i produttori si rivolgano ad attori più giovani. Charlize Theron ha 42 anni e ritiene di essere troppo vecchia per il ruolo anche se bisogna ricordare che quando Roger Moore divenne James Bond aveva 46 anni, ritirandosi dal personaggio a 58 anni.

Sono tanti i nomi accostati al personaggio in questi anni, da Chris Hemsworth a Gillian Anderson. Al momento i produttori saranno molto contenti di non dover pensare ad un altro interprete per almeno un altro film; ricordiamo che Daniel Craig ha debuttato nel ruolo nel 2006 in Casinò Royale.

Comunque sembra molto più probabile che rivedremo Charlize Theron in un seguito di Atomica Bionda riprendere le vesti di Lorraine.