Charlize Theron, le 5 migliori prove della star di Mad Max: Fury Road

Charlize Theron è un'attrice che ormai da circa venticinque anni riesce a coniugare magnificamente bellezza e bravura: la star sudafricana, pur concedendosi qualche passo falso, ha inanellato col tempo una serie di ruoli che difficilmente verranno dimenticati.

Ma quali sono state, dunque, le migliori interpretazioni della bella e brava Charlize? Abbiamo provato a selezionarne cinque, ma è inutile dire che nella filmografia dell'attrice ci siano molte altre scelte altrettanto valide.

Il primo film a venirci in mente è dunque L'Avvocato del Diavolo, film cult in cui Theron è decisamente disturbante nei panni della moglie del protagonista Keanu Reeves insidiata dall'ormai leggendario Satana di Al Pacino; pochi anni dopo (siamo nel 1999) la nostra si fece invece notare ne Le Regole della Casa del Sidro al fianco di Michael Caine, Tobey Maguire e Paul Rudd.

Facciamo un bel salto temporale e arriviamo al 2015, anno in cui Theron veste i panni di Furiosa in quel Mad Max: Fury Road ormai considerato di diritto uno de migliori film d'azione degli ultimi decenni (se non di sempre); impossibile inoltre non nominare Bombshell, che proprio quest'anno è valso a Charlize una meritatissima nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista.

Chiudiamo con un outsider: la performance vocale offerta in Kubo e la Spada Magica (Theron dà la voce a Sariatu, madre del protagonista) è infatti sicuramente degna di nota, alla pari di quelle del resto dell'eccellente cast di doppiatori del film candidato agli Oscar. Qui, invece, analizziamo nel dettaglio la meravigliosa prova offerta da Charlize Theron ne L'Avvocato del Diavolo.