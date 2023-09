Charlie Sheen compie 58 anni: 'Quando morirò il mondo dovrà baciarmi il culo'

Charlie Sheen compie oggi 58 anni, e per buona parte della sua vita è stato tutt'altro che certo di arrivare a tagliare traguardi del genere: l'attore Platoon non ha mai nascosto i problemi con la droga e l'alcol che l'hanno tormentato gran parte dei suoi anni, affrontando però sempre il tutto con una certa dose di ironia.

"Cominciai a bere tutto il tempo. Giravamo a New York e non uscivo dai bar prima delle 3 o delle 4 di mattina, dopodiché mi presentavo alle 6 di mattina per girare un faccia a faccia con Michael Douglas tentando di sostenere il 50% della scena. Come avrebbe potuto funzionare? [...] Continuavo a dirmi di non essere un tossicodipendente solo perché non avevo un ago conficcato nelle vene" furono le parole con cui Sheen parlò del devastante periodo delle riprese di Wall Street.

Una situazione che avrebbe potuto trascinare Sheen sempre più in fondo e che per un po' ha in effetti spinto l'attore a scavare la base di precipizi sempre più profondi prima di riuscire finalmente a risollevarsi (a proposito: a breve rivedremo finalmente Charlie Sheen con Chuck Lorre in una nuova serie), ora con idee ben chiare sul suo futuro: "Probabilmente ho preso più di quanto chiunque altro potesse tollerare. E nonostante tutto sono ancora vivo, il che è piuttosto fico. Ma quando morirò, seppellitemi sottosopra, così il mondo potrà baciarmi il culo!". Questo sì che vuol dire sapere cosa si vuole!