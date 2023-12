Charlie Sheen assaltato in casa: donna fa irruzione e lo aggredisce, arrestata

Charlie Sheen è stato aggredito nella sua casa di Los Angeles da una vicina che avrebbe fatto irruzione nell’abitazione dell’attore nella giornata di mercoledì 20 dicembre 2023. La donna è accusata di effrazione e di aggressione con arma letale con l’intenzione di provocare gravi danni fisici ai danni della star di Major League.

Dopo aver parlato della nuova collaborazione tra Charlie Sheen e Chuck Lorre in Bookie, torniamo a parlare della tormentata vita dell’attore di New York per riportare dell’aggressione che l’artista ha subito nella propria abitazione da parte di una vicina di casa.

La donna, stando alle ricostruzioni, sarebbe entrata di forza nella casa di Sheen in seguito all’apertura della porta da parte dell’attore e, dopo avergli strappato la maglietta, avrebbe cercato di strangolarlo.

Secondo Sky News, la polizia avrebbe contattato le parti coinvolte e identificato Charlie Sheen come vittima di aggressione da parte di Electra Schrock, che, arrestata dalle autorità dovrà rispondere, come già detto, dell’accusa di aggressione ed effrazione.

Sheen aveva recentemente parlato con Deadline per ribadire la sua soddisfazione nel tornare a lavorare con Chuk Lorre in Bookie: “Se mi dicesse: ‘Ehi, amico, finiamo come abbiamo iniziato’, gli chiederei soltanto dove e quando. Poi, cosa possa accadere dopo, quali possano essere i risultati, e se la gente si ritroverà ad amare o odiare il nuovo prodotto, non potrà dipendere da me. Ma, in base alle mie osservazioni, ho la certezza che lo ameranno”.

In attesa di poter vedere anche in Italia Bookie, vi lasciamo al ricordo di quella volta in cui Charlie Sheen quasi cacciò Brad Pitt da un set.