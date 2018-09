Charlie Says: ecco la prima foto ufficiale di Matt Smith nei panni di Charles Manson

Pochi minuti fa è stata pubblicata online la prima foto ufficiale di Charlie Says, il nuovo film della regista di American Pshycho Mary Harron, che avrà per protagonista la star Matt Smith nel ruolo del celebre criminale statunitense.

Stando a quanto riportato da Variety, il dramma si concentrerà sulle tre donne che sono state condannate a morte nel caso di omicidio di Manson. Alla fine la pena di morte è stata revocata, e la loro pena modificata in ergastolo. Oltre a Smith (The Crown, Star Wars: Episodio IX), il film vedrà la partecipazione di Suki Waterhouse (The Bad Batch, Detective Pikachu), Hannah Murray (Il Trono di Spade), Odessa Young (Assassination Nation), Marianne Rendon (Imposters), Carla Gugino (Sin City, Watchmen), Kaylie Carter (Godless), Chace Crawford, Sosie Bacon, Annabeth Gish e Merritt Wever (Nurse Jackie, The Walking Dead).

Guinevere Turner, che ha scritto American Psycho insieme alla Harron, ha firmato la sceneggiatura basata sul best-seller del 1971 The Family, scritto da Ed Sanders e sul libro di Karlene Faith, The Long Prison Journey of Leslie Van Houten. La Harron ha dichiarato che la sceneggiatura di Turner "fornisce una prospettiva nuova ed esclusiva alla storia infame degli omicidi di Manson e ora abbiamo trovato il cast perfetto per poterla realizzare."

Jeremy M. Rosen (Dog Eat Dog) e Kevin Shulman (I Am Fear) di Roxwell Films stanno producendo con Dana Guerin, Michael Guerin, David Hillary e Ed Sanders nel ruolo di produttori esecutivi. Il casting è gestito da Kerry Barden e Paul Schnee, che ha lavorato con Harron su American Psycho ma anche in Se7en, Dallas Buyers Club e Spotlight.