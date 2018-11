Charlie's Angels: una foto del reboot mostra il logo della Townsend Agency

Sony Pictures ha condiviso in rete una misteriosa immagine ufficiale del reboot di Charlie’s Angels, quando manca esattamente un anno alla sua release ufficiale nelle sale.

L’immagine in questione mostra due bigliettini da visita con su impresso il logo della Townsend Agency di Charlie e un misterioso numero di telefono che rimanda alla segreteria telefonica dove probabilmente ri-sentiremo la voce di Charlie, come da tradizione. Il testo del messaggio vocale dice: “Avete chiamato la Townsend Agency di Charlie. Prego indicate il vostro nome e la natura del vostro il problema. Se il vostro bisogno dovesse aumentare, vi troveremo. Buona giornata”.

Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska saranno le protagoniste di Charlie's Angels, per la regia di Elizabeth Banks, che interpreterà anche il personaggio di Bosley, per la prima volta donna. Non solo, di Bosley ce ne saranno 3, e saranno interpretati, oltre che dalla Banks, anche da Patrick Stewart e da Djimon Hounsou.

Inoltre ci sono Sam Claflin, Jonathan Tucker e Luis Gerardo Mendez in ruoli che ancora non sono stati rivelati. Non solo, secondo le ultime notizie riportate da Kristen Stewart, pare che ci saranno anche tantissimi agenti della Towsend in giro per il mondo (come confermato anche dalla nuova immagine) e il film non sarà kitsch come i precedenti con Cameron Diaz e company, anche se manterrà un tono scherzoso e sarà pieno di action.

L’uscita nelle sale statunitensi è fissata al 1° novembre 2019, mentre è ancora sconosciuta la data di release nel nostro Paese.