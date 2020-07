Charlie's Angels, Thandie Newton rifiutò un ruolo da protagonista: Era pieno di stereotipi

In una recente intervista a Vulture, Thandie Newton (Westworld) ha raccontato di aver rinunciato a uno dei ruoli principali in Charlie's Angeles a causa della sessualità stereotipata dei personaggi. Il film fu diretto nel 2000 da McG, che secondo l'attrice fu da subito piuttosto esplicito sulle sue intenzioni.

"Uno dei più grandi film che non ho più fatto" ha spiegato Thandie Newton, "è stato perché il regista mi ha detto: Non vedo l'ora di iniziare a girare la prima scena... Penserai che è come una linea gialla lungo la strada, ti girerai e ti renderai conto che sono le cuciture, perché il denim è così stretto sul tuo culo che sembra asfalto. E io ho pensato: Oh, non credo che andremo insieme su questa strada."

Dopo questa uscita infelice, ha continuato l'attrice, sono emersi problemi anche con una dirigente dello studio. "Ho avuto un incontro con lei, e ha detto: Guarda, non voglio essere politicamente scorretta, ma per come il personaggio è scritto e tu reciti il ruolo, sento che dobbiamo assicurarci che sia credibile. Fondamentalmente, snocciolava stereotipi su come rendere più convincente un personaggio nero. A tutto quello che diceva, io rispondevo: No, questo non lo farei, e lei: Sì, ma tu sei diversa, sei diversa. Era Amy Pascal. Non è proprio una sorpresa, ammettiamolo. E alla fine non ho fatto il film."

Nella stessa intervista Thandie Newton ha parlato anche del suo ruolo di Maeve in Westworld.