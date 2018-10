Charlie's Angels si sposta nello slot che era di Wonder Woman 1984

Variety ha riportato la notizia dello spostamento di Charlie's Angels nello slot che era dedicato a Wonder Woman 1984. Il cinefumetto diretto da Patty Jenkins arriverà infatti in sala nell'estate 2020.

Sony ha deciso pertanto di far uscire il reboot sugli Angeli di Charlie il 1 novembre 2019, dopo la decisione della Warner Bros. di spostare il film con protagonista Gal Gadot al 6 giugno 2020, come avevamo riportato ieri.

Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska saranno le protagoniste di Charlie's Angels, per la regia di Elizabeth Banks, che interpreterà anche il personaggio di Bosley, per la prima volta donna. Non solo, di Bosley ce ne saranno 3, e saranno interpretati, oltre che dalla Banks, anche da Patrick Stewart e da Djimon Hounsou.

Inoltre ci sono Sam Claflin, Jonathan Tucker e Luis Gerardo Mendez in ruoli che ancora non sono stati rivelati. Non solo, secondo le ultime notizie riportate da Kristen Stewart, pare che ci saranno anche tantissimi agenti della Towsend in giro per il mondo e il film non sarà kitsch come i precedenti con Cameron Diaz e company, anche se manterrà un tono scherzoso e sarà pieno di action.