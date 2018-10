Charlie's Angels: ci sarà anche Sam Claflin nel cast del remake

Secondo quanto confermato da Variety, Sam Claflin si è aggiunto al cast del remake di Charlie’s Angels, le cui riprese sono iniziate qualche giorno fa.

Claflin è noto al grande pubblico per aver fatto parte del cast del franchise di successo dedicato ad Hunger Games con Jennifer Lawrence e del dramma sentimentale Io prima di te, al fianco di Emilia Clarke; i suo prossimi progetti sono il crime thriller The Corrupted, l’action movie Borderland, accanto a Jamie Dornan, ed è attualmente impegnato nelle riprese del film animato Watch the Skies. Di recente è stato anche alla Mostra di Venezia dove ha presentato in concorso The Nightingale di Jennifer Kent.

Il nuovo film dedicato alle Charlie's Angels, diretto da Elizabeth Banks, sarà distribuito dalla Sony Pictures negli Stati Uniti il 27 settembre 2019. La sceneggiatura è stata firmata dalla stessa Banks insieme a Doug Miro e a Carlo Bernard. Nel cast troviamo Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska nelle parti principali, più Patrick Stewart nei panni di Bosley, assistente di Charlie, Jonathan Tucker e Djimon Hounsou.

Il franchise delle Charlie's Angels è iniziato nel 1976 con lo show tv andato in onda fino al 1981. Protagoniste erano Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Agli inizi degli anni 2000 sono stati realizzati due film per il cinema: Charlie's Angels (2000) e Charlie's Angels - Più che mai (2003), con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Nel 2011 ABC ha presentato in anteprima una nuova serie sulle Charlie's Angels, ideata da Alfred Gough e Miles Millar, con Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor. Lo show si rivelò un flop e venne cancellato dopo soli quattro episodi.