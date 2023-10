Charlie's Angels, il reboot del 2019 con Kristen Stewart avrà un sequel?

Sono trascorsi quattro anni da quando Elizabeth Banks provò a rimodernare il brand delle Charlie's Angels regalandoci un nuovo film che riportasse in vita le agenti segrete più amate del mondo per la prima volta dal 2003 (anno del secondo e ultimo film con Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz): cosa si dice, dunque, sul fronte sequel?

Ad oggi, in effetti, non si hanno notizie circa un possibile ritorno delle Sabina, Elena e Jane interpretate da Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska: il progetto sembra esser caduto nel dimenticatoio, e a dirla tutta, visti i risultati, la cosa non dovrebbe effettivamente sorprenderci poi così tanto.

Già, perché quella tentata da Elizabeth Banks fu un'operazione il cui fallimento, almeno dal punto di vista commerciale, fu evidente sin da subito, e la stessa Banks è tornata recentemente a parlarne accusando i media di aver manipolato la narrativa creata intorno al film, pubblicizzandolo come un manifesto femminista che parte del pubblico potesse quindi avere un motivo per boicottare.

Quale che fosse il motivo del flop, comunque, Charlie's Angels non ha praticamente mai avuto chance di dar vita a un franchise, nonostante le aspettative della povera Elizabeth Banks. E voi, cosa ne pensate? Avreste dato alla serie un'altra chance? Diteci la vostra nei commenti!