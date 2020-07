Charlie's Angels, Nia Long:'Fui scartata perché ero troppo nera'

Dopo le critiche di Thandie Newton, un'altra attrice afroamericana ha accusato il casting di Charlie's Angels di non averla scelta per questioni razziali. Si tratta di Nia Long, che affrontò all'epoca il provino per il film ma che ufficialmente non venne scelta perchè troppo vecchia per il ruolo. Una motivazione che Long giudica poco credibile.

"Ero tipo 'Cosa?'. Adoro Drew Barrymore, penso che sia fantastica, ma penso che sia stato semplicemente un bel modo per dire che ero un po' troppo nera. Personalmente, questo è quello che penso. Perché se noti non ci sono attori neri nel film. Voglio dire, onestamente sarei stata la cosa più nera del film" ha spiegato amaramente l'attrice.

Nia Long avrebbe avuto un'altra versione dall'agente, come risposta al motivo per cui venne scartata dal film.



"Il feedback che ebbi dal mio agente fu 'Sembrava troppo vecchia e sofisticata per stare accanto a Drew Barrymore'". Una versione a cui Nia Long non crede ma che non le ha certo fatto perdere il sonno:"Si tratta della visione di un regista che aiuta a creare un personaggio. Quindi se non è riuscito a vedere oltre al fatto che avevo un blazer e i jeans vuol dire che non era il lavoro giusto per me. Sono andata avanti".

Le tre star del film alla fine del casting furono Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu. Nei giorni scorsi Thandie Newton disse di aver rifiutato un ruolo da protagonista in quanto pieno di stereotipi.

